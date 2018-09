Madagascar: Une alerte pesteuse à ne pas négliger

Photo: lexpress.mu

L’amoncellement d’ordures dans des lieux résidentiels risque d’augmenter les cas de peste.

Pour le moment, la campagne électorale s'enlise. Après la polémique du week-end dernier, c'est le calme plat. La peste s'invite et fait une nouvelle incursion dans l'actualité. Et le retour sur le devant de la scène de ce fléau doit nous forcer à redoubler de vigilance. Les autorités sanitaires ont lancé l'alerte, mais le souvenir du calvaire enduré l'année dernière est encore très présent. La saison des pluies n'a pas encore commencé, mais il vaut mieux mettre les dirigeants devant leurs responsabilités.

On sait qu'il ya toujours une résurgence de la peste à la fin de l'hiver car la Grande Ile en est un des foyers les plus importants dans le monde. 2017 restera une des pires années de la propagation de la maladie et les Malgaches en gardent un souvenir cuisant. Notre pays n'a peut-être pas été mis au ban de la communauté internationale, mais nous avons été soumis à des mesures de confinement qui ont nui à notre réputation. On y est arrivé car les autorités n'ont pas fait preuve de vigilance dès les premières alertes.

Devant les signes d'épidémie, on est passé à des mesures curatives et particulièrement contraignantes. Cette fois- ci, les autorités sanitaires ont pris les devants et ont donné les informations sur les premiers morts et les foyers pesteux Pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. La prévention est la meilleure arme que l'on peut utiliser. Instruites par ce qui s'est passé l'année dernière, les équipes du ministère de la Santé vont utiliser les appareils de détection dans tous les lieux publics.

Pour le moment, il n'y aura pas encore de mise en quarantaine de personnes suspectées d'être contaminées et la prescription d'un traitement contraignant comme cela eut lieu l'année dernière. Certains médias étrangers se sont déjà fait l'écho des deux morts constatés à Ambalavao, preuve que l'on suit toujours de près ce genre d'information à l'extérieur. Il faut donc être très vigilant.