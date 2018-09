Madagascar: Concert - Franko «Coller la petite» en concert à Madagascar

Hier à 14h, le jeune chanteur camerounais débarque à l'aéroport d'Ivato. Drapeau malgache à la main, il s'est déjà familiarisé avec ses fans. Propulsé haut du classement du hit africain francophone, sa chanson « Coller la petite » a fait le tour du continent noir jusqu'à Madagascar et certifié disque d'or en France. Il fera trois concerts dans la Grande Ile. Il se rendra à Mahajanga pour chauffer la capitale « sakalava » le 21 septembre au « Shakira » à 21h du soir et le 22 septembre il sera au gymnase couvert. Une occasion pour les étudiants qui venaient de passer leur bac de se défouler. Un grand concert au coliseum Analamahitsy le 29 septembre. Il partagera la scène avec les artistes malgaches, Stéphanie, Odyai, Mad Max, missié Sayda, Pit leo, Johanne, Nate Tex.

Il est le chanteur africain francophone le plus connu. Son tube recueille 50 millions de vues sur youtube. Une grosse pointure de l'Afro-Rap. Madagascar l'accueille chaleureusement avec un sourire aux lèvres. On a hâte de l'entendre chanter «Coller la petite» !

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.