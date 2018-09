Madagascar: Baccalauréat dans l'Amoron'i Mania - Visite de la ministre Rasoazananera dans les centres d'examen

La première responsable de l'enseignement supérieur s'est réjouie de constater le bon déroulement de ces examens et qui selon elle, n'est pas le fruit du hasard, mais d'une laborieuse préparation depuis l'année dernière avec la collaboration conjointe de son département et des départements ministériels concernés. La ministre coach d'Amoron'i Mania n'a pas également manqué de louer la cohésion des responsables locaux au niveau de la région, pour que ces examens soient une réussite et de souhaiter à tous les candidats une bonne chance. Près de 4000 candidats se sont inscrits aux examens du baccalauréat de l'enseignement général dans la région.

Afin de s'assurer du bon déroulement des examens du baccalauréat, la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Rasoazananera Marie Monique a effectué lundi dernier, premier jour des épreuves, une visite dans le centre d'examen du lycée St Joseph de Cluny d'Ambositra et de celui du lycée d'Imito.

