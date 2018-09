Madagascar: Filière bambou - Installation d'un laboratoire in vitro

C'est ce qu'on a appris lors de la célébration de la Journée Mondiale du bambou hier à l'hôtel Le Louvre à Antaninarenina. Outre l'exposition des produits artisanaux à base de bambou, des séries de conférences ont été programmées pour démontrer l'utilité du bambou dans le cadre de cet évènement. On peut citer, entre autres, les feuilles pour une alimentation des vaches laitières, les bois de qualité pour la construction et ses impacts sur l'environnement.

Cependant, la politique nationale de développement de cette filière qui vient d'être adoptée par l'Etat prévoit une exploitation sur 40 000ha. Ainsi, un laboratoire in vitro est en cours d'installation avec l'appui de l'INBAR afin de multiplier les semences nécessaires à la vulgarisation de la plantation de bambou à grand échelle à Madagascar. Le pays dispose de 43 variétés de bambou si l'on recense plus de 1 600 dans le monde.

Plus de 170 ha sont maintenant cultivés de bambou sur neuf régions qui sont les zones d'intervention de l'INBAR en partenariat avec le ministère de l'Agriculture via le programme PROSPERER.

