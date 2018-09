Algérie: Le partenariat public-privé, une alliance à encourager pour réussir les réformes économiques

L'opérateur économique a ajouté que le groupe industriel qu'il représente œuvre à satisfaire la demande nationale en la matière et propose une gamme de panneaux solaire "alliant qualité et prix", avant d'appeler à développer les compétences et les connaissances pour réduire l'importation de la matière première indispensable à cette industrie.

Le processus (PPP), mis en avant par l'Etat algérien, permet au marché national de s'épanouir en "s'appuyant sur ses propres potentialités et ressources", a relevé le même responsable, invité du forum du quotidien "An Anasr".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.