Algérie: Ouargla - Un projet semi-industriel de rénovation de moteurs pétroliers et industriels en voie de concrétisation

OUARGLA- Une projet semi-industriel spécialisé dans la rénovation et la remise à neuf de moteurs pétroliers et industriels entrera bientôt en phase de concrétisation à Ouargla par Bergerrat Monnoyeur Algérie (BMA), a-t-on appris mardi à Ouargla auprès des responsables de cette société étrangère.

Doté d'un financement global de 20 millions de dollars (USD), ce projet vise essentiellement le transfert de savoir-faire dans le domaine, a précisé à l'APS le directeur général de BMA, Christophe Richard, en marge d'une cérémonie de présentation du projet.

Projeté sur une superficie de 40.000 m2 au niveau de la commune de Hassi Ben-Abdallah (Une vingtaine de km d'Ouargla), dont prés de 7.000 m2 bâtis, cet investissement consiste notamment en la réalisation d'un atelier de rénovation ainsi qu'un centre de formation de techniciens et de conducteurs d'engins, a-t-il expliqué.

S'agissant de l'impact social, le projet générera environ 200 postes d'emploi directs et indirects dans divers domaines techniques et logistiques, notamment au profit de la main d'£uvre locale, selon le responsable.

La réalisation de ce projet, qui se fera selon les normes internationales, y compris le respect de l'environnement, entre dans le cadre de la politique de BMA qui s'emploie à améliorer son service et répondre aux demandes précises de ses clients, a-t-il souligné.

Les procédures administratives liées à la concrétisation de ce projet, qui s'étalera sur une durée d'un an, ont été achevées, a indiqué le directeur de l'industrie et des mines de la wilaya d'Ouargla, Djamel-Eddine Tamentit.

Présente en Algérie depuis 1976, BMA assure la distribution exclusive de plusieurs marques (engins et machinisme), notamment Caterpillar, ainsi que le service après-vente et la maintenance et la reconstruction de véhicules industriels, groupes électrogènes et moteurs industriels et marins, a-t-on fait savoir lors de la cérémonie de présentation du projet.

L'investissement et le déploiement à travers le territoire algérien constituent l'une des priorités de BMA qui s'attèle à travers cela à satisfaire les besoins de ses clients et ne cesse de se développer en Algérie à travers l'ouverture d'ateliers dans différentes wilayas, à l'instar d'Oran, Constantine, Sétif et Ouargla (Hassi-Messaoud), signale-t-on.