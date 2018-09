Algérie: Ouverture prochaine à Alger du premier Centre de prise en charge des nourrissons handicapés

Le chef de commission de santé à l'APW d'Alger, Youcef Beghrich, a fait savoir, par ailleurs, que la visite effectuée aux services hospitaliers visait à relever les carences et préoccupations soulevées par les praticiens relevant du secteur de la santé, et déceler les mesures prises pour l'accompagnement des malades.

Lors de sa présentation devant la commission au niveau de l'hôpital d'El Kettar, le directeur par intérim de cet établissement, Kraoua Abderrahmane, a précisé que 80% des maladies contagieuses au niveau national sont pris en charge par les services de l'hôpital d'El Kettar pouvant accueillir 214 lits, précisant que la méningite vient en tête des pathologies prises en charge annuellement, outre le virus du sida qui connait une hausse progressive et affecte différentes tranches d'âge notamment à l'intérieur du pays. Toutefois, a rassuré M. Kraoua, les moyens et médicaments pourpallier cette maladie sont mis en place.

Dans le même contexte, il a indiqué que le centre spécialisé au niveau la polyclinique de Baba Hacène sera doté d'équipements médicaux sophistiqués et encadré par des professeurs, psychologues et sociologues outre le staff paramédical en vue de renforcer les prestations sanitaires des nourrissons souffrant des différents handicaps et alléger la souffrance de leur parents.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de la visite de terrain des membres de la Commission de la santé, de l'environnement et de l'hygiène à l'Assemblée populaire de wilaya d'Alger aux établissements hospitaliers de Beni Messous, El-Kettar et Ain Taya, M. Lehlali a indiqué que cette structure sanitaire visait à assurer une meilleure prise en charge des nourrissons handicapés (0 à 3 ans).

