Algérie: Pomme de terre de consommation - Le dispositif de régulation réalisé à 100%

Selon la même source, la superficie plantée pour la tranche pomme de terre saison 2017-2018 est de 67.934 hectares, soit au même niveau que la campagne précédente et que la production enregistrée, à ce jour, est de l'ordre de 20,5 millions de quintaux et les récoltes se poursuivent au niveau des wilayas tardives.

Après avoir suivi les interventions des participants sur la campagne de la pomme de terre tranche arrière saison 2018/2019, M. Chadi a exhorté les participants à la réunion de suivre et évaluer la campagne de plantation de la pomme de terre de l'arrière saison 2018/2019 en matière de disponibilité des intrants et de la mobilisation de la ressource hydrique pour la réussite de cette campagne.

Au cours de cette réunion, qui a vu la participation des directeurs des services agricoles des wilayas, des cadres centraux, des représentants des établissements sous tutelle, de la profession et l'interprofession, M. Chadi a donné des orientations en matière de suivi du marché et le programme de régulation des stocks de la pomme de terre.

Le communiqué a, par ailleurs, indiqué que le secrétaire général du ministère, Kamel Chadi, a présidé une réunion de travail consacrée à l'évaluation et au suivi du programme de récolte de la pomme de terre durant la saison 2017/2018 et de plantation de la tranche arrière saison 2018/2019, ainsi qu'à l'examen du programme d'intervention pour la régulation de ce produit durant les périodes de soudure.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.