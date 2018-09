Angola: La Banque Nationale d'Angola va mettre fin aux ventes directes de devises

Environ 2,5 millions d'enfants angolais, sur un total de plus de six millions, souffrent de la malnutrition chronique, a… Plus »

La Banque, dans l'exercice de ses responsabilités de superviseur et de l'autorité de change, travaillera avec les institutions financières pour que cette transition réussisse et se passe sans impacts négatifs dans l'activité économique du pays.

Un communiqué de presse de la Banque Centrale indique que le système ajusté de ventes directes a permis à la BNA de comprendre plus précisément la méthodologie nécessaire pour la protection des réserves internationales et émettre la réglementation et les orientations aux banques commerciales adaptées à cet objectif.

