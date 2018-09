Tunisie: Ligue des Champions-Espérance de Tunis - Fousseny Coulibaly non retenu pour le match contre l'Etoile

C'est peut-être sans Fousseny Coulibaly que l'Espérance sportive de Tunis affrontera l'Etoile du Sahel pour un derby tunisien comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions africaine.

En effet, selon les médias tunisiens, le coach des Sang et Or de Tunis Khaled Ben Yahia semble avoir pris la résolution de ne plus compter sur le milieu ivoirien. Le joueur ne fera pas partie du groupe qui affrontera samedi prochain l'Etoile sportive du Sahel, à Sousse, pour le compte du quart de finale retour de la Ligue des champions de football. Ben Yahia avait essuyé de nombreuses critiques pour avoir fait jouer Fousseny Coulibaly aux côtés du Camerounais Franck Kom, au point d'envenimer la relation avec le public Sang et Or et même avec certains commentateurs sportifs.

Au match aller disputé samedi dernier à Radès rappelle-t-on, l'Espérance s'était imposée sur le score de 2 buts à 1. Les buts ont été inscrits par Chamseddine Dhaouadi (3) et Sameh Derbali (77) pour les Sang et Or et par Ammar Jemal (28) pour les étoilés. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale, le vainqueur de l'autre quart de finale entre les Congolais du TP Mazembe et les Angolais de Primeiro Agosto, prévu vendredi à Lubumbashi (match aller 0-0).

Ce derby tunisien comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions se déroulera uniquement en présence du public étoilé après la décision des autorités de n'autoriser que le public local à assister au match de son équipe pour des raisons sécuritaires.