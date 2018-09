Afrique: CAF Ligue des Champions - L'ES Sétif en conquérant à Casablanca

L'ES Sétif effectue un déplacement périlleux à Casablanca ce vendredi dans le cadre de son quart de finale retour de la Ligue des Champions d' Afrique. Apres la victoire étriquée du match aller, l'Aigle Noir de Sétif est conscient que la rencontre face au Wydad dans son antre du complexe sportif ne Mohammed V sera pas facile.

Les Sétifiens savent que le club marocain est bel et bien capable de revenir au score. Le Wydad sera en plus soutenus par des milliers de supporters et c'est ce qui est angoissant. Malgré la pression qui les attend au complexe Mohammed V de Casablanca, Anes Saâd et ses coéquipiers restent confiants. Ils comptent bien aller chercher leur billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions chez le voisin marocain.

« Nous avons une avance d'un but. On sera mieux que notre adversaire sur le plan psychologique. C'est vrai qu'on s'attend à une mission difficile devant une équipe marocaine qui n'est pas à présenter et qui n'est autre que le champion en titre et qui va évoluer de surcroît devant son grand public. Ceci dit, ça ne nous fait pas peur. Nous allons à Casa avec la ferme intention de réussir une bonne performance et revenir pourquoi pas avec la qualification au dernier carré de la compétition. J'estime sincèrement que nous avons les atouts pour le faire », a indiqué Anes Saâd dans des propos relayés par competition.dz.

Avant de rejoindre le royaume chérifien, l'Entente de Sétif a raté l'occasion de prendre la tête du classement en championnat, en se contentant d'un match nul (1-1), lundi soir, au stade du 8 Mai 1945 de Sétif, face au DRB Tadjenanet, en match retard de la 6e journée du championnat professionnel de la Ligue 1 algérienne. Un match nul du reste prévisible, tant les Sétfiens avaient la tête au match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions d'Afrique face au Wydad de Casablanca.

« Disons que quelque part dans nos têtes, on pensait à cette joute car il ne faut pas omettre qu'il y a au bout une place dans le dernier carré de cette compétition. On a fait notre boulot lors de la première manche que nous avons gagnée par un but à zéro. Maintenant, il faudra aller chercher un bon résultat et pourquoi ne pas composter notre billet qualificatif. On a prouvé que nous avons un groupe capable de faire des bonnes choses notamment dans cette épreuve. On va partir avec un esprit de conquérant et avec la ferme intention de revenir avec la qualif', » a pour sa part confié le défenseur Nemdil.