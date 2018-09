Afrique: Ligue des Champions - L'Etoile Sportive du Sahel au complet

Un trio arbitral sud-africain sous la conduite de Victor Miguel de Freitas Gomes dirigera le quart de finale retour de la Ligue des champions, entre l'Etoile Sportive du Sahel et l'Esperance Sportive de Tunis, vendredi 21 septembre au stade Olympique de Sousse. Gomes sera assisté par ses deux compatriotes Zakhele Thusi Siwela et Johannes Sello Moshidi.

Le club de la perle du Sahel a un handicap d'un but à remonter après la defaite du match aller sur le score de 2-1. A l'occasion de ce derby tunisien pour une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions, le coach étoilé, Chiheb Ellili, devrait disposer de tout son effectif. Laissé au repos lundi, Rami Bedoui a repris les entrainements avec le groupe tout comme Ghazi Abderrazzek, qui n'a pas pu prendre part au match aller. Absent depuis son retour à l'ESS, Yassine Chikhaoui est à la disposition du staff ainsi que Makrem Bediri qui pourrait être préféré à Achref Krir.

