Algérie: Kaouane effectue une visite de travail à l'ANEP

- Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a effectué mardi à Alger une visite au Groupe ANEP où il a tenu une séance de travail avec le Président-directeur général de l'ANEP, Amine Echikr en présence des principaux cadres de l'entreprise, indique un communiqué du ministère de la Communication.

Le ministre a écouté un exposé du PDG du Groupe ANEP sur la stratégie de développement de l'entreprise, ainsi que des exposés des principaux responsables des filiales, chacun dans son domaine d'activité, qui ont décliné la stratégie du Groupe dans leurs champs respectifs.

Tout en exprimant sa "satisfaction" quant à la stratégie développée par le PDG et au niveau des filiales, le ministre a rappelé que "l'ANEP est un acteur économique de premier plan dans le paysage de la communication, à travers les nombreuses activités qui lui sont rattachées".

M. Kaouane a, à ce titre, insisté sur "la nécessité d'allier effort et performance, tout en se focalisant sur la formation et la requalification des compétences dans un domaine investi par les nouvelles technologies et qui évolue et change à leur vitesse".

A l'issue de cette séance de travail, le ministre a visité le siège où s'est tenu la réunion, ANEP Messagerie Express (AME) et s'est enquis de la situation des activités et des personnels de cette filiale de l'ANEP, au niveau des différentes sections administratives et techniques de l'entreprise.