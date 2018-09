Algérie: L'Algérie maintiendra sa stratégie de modernisation du corps des Douanes

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville en compagnie du ministre des Finances a présidé une cérémonie de distribution des décisions d'affectation de 100 logements AADL 2013 repartis sur plusieurs sites à Alger et à Blida.

Dans ce sens, M. Raouya a appelé "le personnel des Douanes à concrétiser les connaissances acquises lors de leur formation sur le terrain avec responsabilité et compétence", mettant en avant "les orientations du président de la République appelant à relever +les défis sécuritaires et économiques+ que connait le pays".

Présidant la cérémonie de sortie de 62 inspecteurs principaux et de remise des décisions d'affectation des logements AADL 2013 au profit des agents des douanes, en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, M. Raouya a souligné "l'attachement majeur des hautes autorités à accorder une place privilégiée aux jeunes cadres, notamment les femmes", affirmant que "les jeunes cadres représentent le noyau de l'élite nationale".

