Algérie: SEAAL - Réhabilitation des stations de pompage et diversification des ressources en eau

- La Société des eaux et d'assainissement d'Alger (SEAAL), procède à la réhabilitation de l'ensemble des stations de pompage et de diversification des ressources en eau, assurant un approvisionnement 24h/24h de la capitale en eau potable, a-t-appris mardi auprès de la société.

Dans une déclaration à la presse, au terme d'une visite de terrain ayant conduit les différents médias aux stations de pompage de Garidi et Bir Mourad Raïs, ainsi qu'au Centre de contrôle de Kouba, le directeur du Centre de production de la station de pompage de Bir Mourad Raïs, relevant de la SEAAL, Moumen Fodil, a indiqué que sa société œuvrait à réhabiliter les stations de pompage de la wilaya, comme celle de Bir Mourad Raïs, afin d'éviter la suspension de l'alimentation en eau, et ce à travers sa réhabilitation totale et la diversification des ressources hydriques.

La station de pompage de Bir Mourad Raïs garantit l'eau potable au profit d'un nombre important d'habitants à Alger, en l'occurrence dans les communes d'Hydra, Bir Mourad Raïs, El Biar, Ben Aknoun, Sidi M'hamed, Saïd Hamdine et Bir Khadem (partiellement), a-t-il ajouté.

SEAAL a donné une grande importance aux stations de pompage de Bir Mourad Raïs et Garidi où se trouve la plupart des hôpitaux et structures publiques de la capitale, selon le même responsable.

Répondant à une question sur la suspension de l'alimentation en eau pendant 48h à Alger Ouest, notamment à Bouzaréah et alentours dans les journées précédentes, le directeur de l'exploitation eau à SEAAL, Slimane Bounouh a affirmé que l'approvisionnement en eau potable a été rétabli dès la réparation de la panne au niveau de la conduite principale de Saïd Hamdine. Il existe deux sortes de réseaux hydriques, le réseau de distribution et celui de la production, et lorsque une panne est enregistrée au niveau du premier réseau, l'approvisionnement est assurée dès sa réparation, tandis que la réparation d'une panne sur le réseau de production peut durer 24h, voire plus et donc le rétablissement de l'alimentation se fait de manière progressive, a précisé M. Bounouh.

SEAAL assure l'approvisionnement quotidien de la capitale en eau potable, à travers 57 communes avec un total de 12.000.00m3.