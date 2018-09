Algérie: L'accélération de la création du GPRA dictée par des conditions endogènes et exogènes

Il a souligné, dans ce contexte, que la constitution du Gouvernement provisoire "s'est déroulée dans le secret le plus total afin d'éviter tout conflit ou perte de temps", rappelant que "des émissaires n'ont été envoyées que la veille de sa proclamation aux pays arabes afin d'en informer les dirigeants et ainsi mettre tout le monde devant le fait accompli".

Il a ajouté qu'en dépit de l'existence du Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA) et du Comité de coordination et d'exécution (CCE), institués par le congrès de la Soummam, et de l'Armée de Libération nationale (ALN), qui avaient tous d'autres missions, "il a fallu mettre en place une institution recueillant la reconnaissance internationale pour faire connaitre la Révolution algérienne en préparation de l'arrachement de l'indépendance.

