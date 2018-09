Ile Maurice: Bras de fer avec le Bar Council - Fin du moratoire, Teeluckdharry persiste

Me Sanjeev Teeluckdharry persiste et signe. Le Bar Council, insiste-t-il, n'a pas les pouvoirs requis pour le suspendre.

Le Conseil de l'ordre des avocats avait accordé un moratoire à l'avocat parlementaire pour s'expliquer et dire pourquoi il ne devrait pas être suspendu pour violation du code d'éthique, suivant la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue, présidée par l'ex-juge Paul Lam Shang Leen, le vendredi 27 juillet. Moratoire qui a pris fin ce mercredi 19 septembre. Et force est de constater que Me Sanjeev Teeluckdharry n'a fourni aucune explication.

En revanche, il a indiqué, par le biais d'une lettre adressée au secrétaire du Bar Council, que l'affaire est «sub judice» depuis le 17 septembre. Il estime que le Bar Council ne peut se prononcer sur son cas, étant donné qu'il a fait une demande de révision judiciaire auprès de la Cour suprême pour contester toute éventuelle prise de décision sur son cas. «L'affaire est en cours et le Conseil n'a pas non plus adhéré au respect d'un processus de conciliation légale», poursuit-il.

Me Sanjeev Teeluckdharry rappelle aussi avoir déposé une demande d'injonction, le 13 septembre, contre le Bar Council et la Mauritius Bar Association. Il avait demandé à la Cour suprême d'émettre un ordre leur interdisant de le convoquer.

Bien qu'il ait essuyé un revers, les deux défendeurs devront expliquer, le 5 octobre, pourquoi l'ordre intérimaire ne doit pas être émis en attendant sa demande de révision judiciaire. «Je réitère que le Bar Council doit attendre les deux demandes qui sont devant la Cour suprême», conclut Me Teeluckdharry

Quid de la position du Bar Council après cette toute dernière lettre de l'avocat parlementaire ? «Le Conseil a bel et bien reçu la correspondance peu avant 10 heures et il se réunira sous peu, pour prendre une décision», déclare Me Yahia Nazroo, secrétaire du Bar Council.