Gabon: Elections Locales 2018 - Le RHM et l'UN en concertation au 3ème arrondissement

Emmenés par Vincent De Paul Gondjout candidat aux locales d'octobre prochain, les membres du Rassemblement Héritage et Modernité et ceux de l'Union Nationale principalement des jeunes, étaient présents dans le 3ème arrondissement de la commune de Libreville, plus précisément à AKemindjogoni pour une causerie politique. Il était question de sensibiliser les habitants de cette partie de Libreville sur l'importance de l'alternance politique à l'Assemblée Nationale.

Le candidat du Rassemblement Héritage et Modernité Vincent De Paul Gondjout ainsi que les jeunes de cette formation politique, désormais en coalition avec l'Union Nationale, ont animé une causerie politique auprès des habitants d'AKémindjogoni. En effet, il était question de traiter des sujets d'urgence, à savoir l'insécurité galopante dans ce secteur de la ville, des pénuries d'eau, l'insalubrité, l'oisiveté des jeunes et leur insertion. L'amélioration des conditions de vie des populations passe désormais par la prise de conscience de ces derniers selon Melvin Indjendjet Gondjout. Les jeunes de ces formations politiques sont intervenus à tour de rôle pour « réveiller » les jeunes de cette partie du 3ème arrondissement afin qu'ils participent au développement de leur contrée.

Melvin Indjendjet Gondjout a évoqué le fait qu'il n'existe quasiment pas d'espace sportif pour les jeunes, pas de bibliothèque multimédias, encore moins les toilettes publiques. La jeunesse étant l'avenir de demain, ils doivent faire l'objet d'attention des autorités compétentes. Mais hélas, il n'en est rien. Par le biais des jeunes, le candidat Vincent De Paul Gondjout compte renforcer la sécurité dans les quartiers du 3ème arrondissement de Libreville en mettant à la disposition des populations un numéro vert. Le candidat de la coalition RHM - UN veut également développer puis accroître les centres préscolaires et halte-garderie sécurisés.

La causerie politique s'est soldée avec la sensibilisation auprès des populations au sujet de l'importance de ces élections locales et législatives du 6 octobre prochain. L'alternance à l'Assemblée Nationale s'avère aujourd'hui une nécessité pour l'opposition, dans la mesure où elle compte faire appliquer « la loi sur la décentralisation et le transfert des compétences de l'Etat aux collectivités locales » selon M. Gondjout. La décentralisation est la clé du développement. Pour la sauvegarde du patrimoine nationale et l'amélioration des conditions de vie des populations, « le peuple doit faire le bon choix » car une Assemblée monocolore ne peut rien apporter.