Gabon: Port-Gentil - Le duo "PDS" huile sa machine au 4ème arrondissement

Les poubelles se rebellent et les ordures perdurent dans la capitale gabonaise. Un peu partout ailleurs, il est… Plus »

Le relationnel devrait être un atout capital lors de ces élections couplées organisées pour une 1ère expérience au Gabon. "L'humilité et la dignité légendaires des populations du 4ème arrondissement triompheront des coffres forts humiliants et avilissants" conclut Landry Moussambi à la fin d'une causerie de proximité. Joséphine Koumba Badjina conduit la liste du parti sur le même siège. La machine du PDS est bien huilée pour arracher les voix aux adversaires.

La formation de Me Ndaot va affronter 13 concurrents qui charment le même électorat à la députation et 13 autres listes concernant les locales. Le PDS pour n'avoir occupé le siège de député de cet arrondissement joue son vatout avec la bénédiction du peuple. "Nous sommes des candidats décomplexés, car nous connaissons mieux que quiconque les problèmes de notre arrondissement" confie le champion du PDS. Le parti de la vague orange avoue ne pas être intimidé par les finances ostentatoires de certains candidats aux "fortunes douteuses".

Cet arrondissement se trouve dans le viseur du Parti pour le développement et la solidarité sociale "PDS". C'est une circonscription de la commune de Port-Gentil qui est convoitée par plusieurs candidats au cours des élections jumelées. La formation de Me Ndaot présente un ticket adoubé par les potentiels électeurs

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.