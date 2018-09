Congo-Brazzaville: Echanges culturels - Le Cercle des amis du Congo réunit les chefs d'entreprises du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais

Les deux associations, à but non lucratif, ont décidé d'unir leurs efforts et potentialités… Plus »

Rappelons que le Cercle des Amis du Congo Brazzaville, dont Brigitte Levat en est la présidente, a été créé en août dernier. Domicilié à Lens, il a pour but de favoriser les échanges culturels entre la France et le Congo qui ont une longue histoire en partage.

Parmi les chefs d'entreprises figuraient Michelle Masset, représentant l'établissement « Dé ET Couture », portant le projet de formation à la couture de jeunes filles mères ; Jacky Humez, de Odopal TV, désireux de former les jeunes congolais aux métiers de l'audiovisuel et Christian Tronet pour la fabrication de jus d'orange. Brigitte Levat, écrivaine, à l'initiative de cette rencontre, va développer les ateliers d'écriture en faveur des Congolais.

