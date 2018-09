Afrique de l'Ouest: La Cédéao appelle au respect du calendrier électoral

« La mission s'est félicitée des avancées faites jusqu'ici et a appelé le gouvernement à accélérer la préparation des élections. Elle a également appelé toutes les parties à œuvrer pour soutenir les actions du gouvernement pour l'accélération du processus et la réalisation effective des élections législatives, le 18 novembre 2018, conformément aux décisions des chefs d'Etat de la Cédéao », a déclaré en fin de journée, le président de la commission de l'organisation régionale, l'Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou.

Conduite par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Onyamah, une mission de la Cédéao a rencontré les principaux responsables du pays, dont le président José Mario Vaz et le Premier ministre, Aristide Gomes, des dirigeants de partis, des membres de la commission électorale nationale et des représentants de la communauté internationale.

