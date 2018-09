Congo-Brazzaville: Partenariat - Le ministère Iman'Enda et la Fondation Mwimba-Texas convolent en justes noces

Depuis lors, le ministère Iman'Enda et la Fondation Mwimba-Texas ont promis de mener ensemble, dans le cadre de leur partenariat, d'autres actions dans l'avenir. Déjà, ces deux associations se disent reconnaissantes du geste posé par le président de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) et pasteur responsable de la cathédrale du centenaire, André Bokundoa-Bo-Likabe, qui était intervenu en vue de leur permettre de réussir l'activité menée fin août. Aussi, s'appuyant sur cet exemple, elles appelent d'autres églises à emboîter les pas à l'ECC pour le bien-être de l'humanité tout entière.

Le ministère Iman'Enda, conduit par la révérende Dr Micheline Kamba, et la Fondation Mwimba-Texas de l'albinos Alphonse Mwimba Texas oeuvrent tous les deux dans l'humanitaire. Les deux organisations ont scellé un partenariat et envisagent de mener des actions ensemble.

Les deux associations, à but non lucratif, ont décidé d'unir leurs efforts et potentialités dans un travail en synergie pour le bien-être des personnes vivant avec handicap et albinisme.

