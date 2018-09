La désignation de Pape Diouf, par ailleurs Président du MDR (Mouvement pour la démocratie et la République) en qualité de délégué régional pour la collecte des signatures pour le parrainage du candidat de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar au niveau de la région de Diourbel ne souffre d'aucune contestation au niveau de Bambey. Pour Ousseynou Kassé, responsable de l'Alliance pour la République de Bambey, c'est un choix juste. « Nous connaissons le ministre Pape Diouf pour son intégrité, son sens du partage et son sens élevé des affaires publiques. Nous le félicitons, c'est tout le département de Bambey qui est à l'honneur. Il a des entrées partout ».

La décision prise par le Président Macky Sall de désigner des délégués régionaux pour la collecte des signatures pour le parrainage est une mesure salutaire, selon les différents responsables de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Pape Diouf, l'ancien ministre de l'Hydraulique qui a été coopté pour Diourbel, semble faire l'unanimité à cause de sa dimension politique nationale et régionale. Malgré quelques voix discordantes qui estiment qu'il n'est pas très connu dans le département de Diourbel.

