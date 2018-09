Sénégal: Election présidentielle de février 2019 - Amadou Moctar Ndiaye du PRC annonce sa candidature

A cinq mois de l'élection présidentielle, le président du Parti républicain et citoyen, Amadou Moctar Ndiaye, a lancé officiellement sa candidature à travers une conférence de presse tenue avant-hier, lundi.

«Nous sommes le parti de la jeunesse, Nous avons décidé de présenter notre candidature à la présidentielle parce que tout simplement nous pensons que la préoccupation du Sénégal doit être prise en compte par la jeunesse et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus force plus adéquate que la jeunesse pour prendre en face ses responsabilités. C'est pourquoi j'ai décidé de briguer le suffrage des Sénégalais» a-t-il dit.

Enseignant chercheur, et familier du milieu politique, le jeune de 34 ans a décidé de passer à l'échelon supérieur : «depuis 2002, on a eu à militer dans des parties politiques et maintenant, on a décidé de passer à la vitesse supérieure pour apporter des réponses et des solutions à tout ce que les jeunes sénégalais sont en train de vivre dans ce pays et qui les poussent même à quitter le Sénégal et à aller voir ailleurs».

L'industrialisation constitue le maitre-mot de son programme : «c'est l'industrialisation qui porte le développement, je pense que si on met l'accent sur cette industrialisation au niveau local, au niveau régional et au niveau départemental, cela pourra constituer une réponse très forte et cette réponse pourra diminuer le taux de chômage des jeunes. On va donc utiliser toutes les ressources nécessaires pour industrialiser le Sénégal». Par rapport au parrainage de sa candidature, le jeune candidat compte atteindre largement le nombre de signatures requis en sillonnant tout le pays.