Sénégal: Les conseils du Docteur Tamba - «Prévoir un jus de citron pour mieux digérer»

interview

Pour une bonne digestion du couscous (thiéré) de la Tamkharit qui sera célébrée dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 septembre, le docteur Kéba Tamba nutritionniste, préconise le jus de citron après le diner. Selon lui, c'est un jour de fête, et on ne peut pas sur le plan nutritionnel dire aux gens, «c'est ça que vous devez faire». Toutefois, il a recommandé de prévoir un bon jus de citron qui va peut-être réduire l'acidité mais aussi éviter les ballonnements pour pouvoir permettre de mieux digérer. Entretien...

Docteur Kéba Tamba, vous êtes nutritionniste, quelles sont les mesures à prendre pour une bonne digestion du diner de Tamkharit ?

Il n'y a pas de mesures assez spéciales. Le plus important, c'est que nous avons une manière de cuisiner au Sénégal et exceptionnellement lors de la Tamkharit et encore même au-delà du temps réglementaire que nous prenons pour le faire. Maintenant, le couscous pris séparément, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de formalités sauf que les choses sont rajoutées à l'intérieur et vont peut-être augmentées l'acidité du couscous. Sinon, c'est plutôt au niveau de la sauce que ça va présenter un plus grand intérêt. Maintenant, le grand souci, c'est qu'on mélange énormément de choses, surtout la charcuterie qui malheureusement pour nous sur le plan nutritionnel reste une viande qui pose énormément de problèmes, qui est déjà bien salée et si on en rajoute le sel raffiné au sel qu'on va encore rajouter dans la sauce, cela va poser énormément de problème. Actuellement, tout ce qui est mis dans la sauce, malheureusement notre organisme n'est pas outillé pour digérer tout cela de la meilleure manière et en un temps très court en général. Pour résumer, c'est dire : ne peut pas être digéré de la meilleure des façons parce que tous les aliments mélangés avec une cuisson qui prend du temps fait que nos capacités digestives ne peuvent pas gérer tout cela. C'est ce qui peut expliquer les cas d'indigestion, ballonnement, d'inconfort qu'on peut ressentir le jour de la Tamkharit ou le lendemain.

Que recommandez-vous afin de pouvoir mieux digérer ?

C'est un jour de fête, on ne peut pas sur le plan nutritionnel dire aux gens, c'est ça que vous devez faire. La plus grande recommandation que je fais souvent, c'est de préparer un bon jus de citron qui va peut être réduire l'acidité mais aussi éviter les ballonnements pour pouvoir éventuellement nous permettre de mieux digérer. Un bon jus de citron avec de l'eau, un peu de miel, pas beaucoup de sucre. Si on peut relever un peu le goût avec du miel, ça nous permet d'éviter tout ce qu'il y a comme complications. Comme je l'ai dit, un jour de fête si on doit mettre des principes, les gens peut-être ne vont même pas nous écouter. Le plus important, c'est comment les accompagner pour limiter un peu les dégâts ou les inconforts qui pourront se présenter lors de la fête. J'insiste vraiment sur le jus de citron, c'est vraiment la clé par rapport à la prise en charge de l'acidité parce que la viande, la charcuterie, le couscous toute cette sauce, malheureusement participent à augmenter l'acidité dans notre corps et comme elle n'est pas bonne pour la santé, il faudrait que quelque part qu'on puisse accompagner notre organisme dans la prise en charge de cette activité de façon ponctuelle en ayant la possibilité de prendre un bon jus de citron qui va nous aider à éviter toute les complications.

Quelle est l'heure adéquate pour prendre le couscous ?

Le meilleur moment pour faire une bonne digestion c'est le soir, la nuit. Avant 22 heures, c'est une bonne heure mais le plus important c'est que sur le plan nutritionnel et physiologique, il n'y a pas de soucis majeurs. Car le bon moment pour bien manger c'est le soir, c'est là où nos capacités digestives sont beaucoup plus renforcées, on a beaucoup de sucs digestifs, le système même qui s'occupe de la digestion est activée le soir, la nuit. Si on peut faire le diner avant 22h, il n'y a pas de soucis.

Quels conseils vous donnez pour passer une bonne fête ?

Je vais revenir sur les bénéfices nutritionnels d'une bonne alimentation qui est de donner au corps ce don, il en a besoin. La classe d'aliment essentiel pour notre corps humain, ce sont les fruits et légumes, maintenant, comme je l'ai dit, c'est un jour de fête. Pour ceux qui voudraient bénéficier de l'aspect nutritionnel, il faudrait commencer à manger une bonne assiette de légumes crus, préparés à la vapeur ou sauté pour pouvoir fournir à son organisme le plus de micro nutriments et une fois qu'on aura satisfait les besoins du corps humains et des cellules, on peut maintenant satisfaire le plaisir avec ce couscous qui a été bien préparé. Pas des légumes qui ont été préparés dans la cuisson.