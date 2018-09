Sénégal: Fin des mouvements d'humeur à Aftu - Le directeur général du Cetud rassuré

Sinon s'arrêter définitivement parce que les opérateurs de l'AFTU sont en train de mener des démarches juridiques et sont en train également de se renseigner au niveau de l'Inspection national du travail. Nous avons la ferme volonté des autorités de poursuivre les efforts faits par l'Etat du Sénégal depuis 2005, et accélérés depuis 2012, pour le renouvellement du parc de transport et la professionnalisation du secteur.

«En marge du lancement du projet du BRT, ce que nous pouvons dire, c'est que le CETUD, autorité organisatrice des transports à Dakar a travaillé depuis plusieurs mois sur la professionnalisation et surtout de la contractualisation des employés de l'AFTU. Donc des pas importants ont été franchis et je peux vous annoncer que dans quelques jours ce mouvement d'humeur va s'estomper.

Les travailleurs de l'Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU) ne cessent revendiquer de meilleures conditions de travail et traitement salarial, allant même jusqu'à observer des sit-in et arrêts d'activités. Le directeur général du CETUD, Thierno Birahim Aw, promet que ces mouvements d'humeur vont définitivement s'arrêter.

