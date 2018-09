Sénégal: Tentative d'intimidation à Ziguinchor - Sonko, victime du parrainage

Ils ajoutent: «ils l'ont traité de "ibadou", de rebelle, d'islamiste. Lui-même, Aly Ngouille Ndiaye a appelé un monsieur pour lui faire déclarer qu'Ousmane Sonko est propriétaire d'un immeuble... Tout ceci pour trouver des poux en lui. Et, aujourd'hui, ce sont des agents de la sécurité, chargés de veiller à notre sécurité, qui partent réclamer des fiches de parrainage. Donc, après cette liquidation judiciaire contre Khalifa Sall et Karim Wade, ils veulent procéder à la liquidation politique de Sonko, alors que ce sont eux qui ont instauré le parrainage... ». Ces accusations ont été confirmées par notre correspondant basé à Ziguinchor.

Des agents de renseignements se seraient rendus, hier mardi, au siège et au domicile familial d'Ousmane Sonko à Ziguinchor pour réclamer les fiches de parrainage. Un fait que les partisans du leader de Pastef condamnent «avec la dernière énergie», et entendent porter plainte contre X les jours à venir. Ils ont tenu un point de presse, hier mardi, à leur siège à Dakar, pour dénoncer une «tentative d'intimidation».

