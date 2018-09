C'est l'école Sor Daga 1 de Pikine qui a abrité la cérémonie de lancement de la 18ème édition de la Semaine nationale de la propreté de l'école célébrée cette fois-ci dans la capitale du Nord. Une cérémonie présidée par l'adjoint du Gouverneur de Saint-Louis chargé des Affaires administratifs, venu représenter le ministre de l'Education nationale, Sérigne Mbaye Thiam.

L'école Sor Daga 1 en question fut créée en 1998 et reste l'un des plus jeunes établissements de la commune de Saint-Louis. Avec ses 1145 élèves, en majorité des filles, cette école reste tout de même confrontée à d'énormes difficultés notamment les salles de classes pléthoriques d'élèves et l'état de délabrement très avancé de certaines classes.

Et, selon le Directeur de l'école Sor Daga 1, Maguette Diop, qui part cette année à la retraite, son établissement fut primé l'an dernier en termes de propreté. D'où leur slogan: "propreté, hygiène, et environnement". Un slogan qui rime bien d'ailleurs avec le thème de cette 18ème édition de la Semaine nationale: "Pour la propreté de l'école, les communautés et les partenaires s'engagent".

Et l'adjoint du Gouverneur de Saint-Louis, Amadou Diop, de rappeler que cette Semaine de la propreté de l'école fut initiée en 2001 par le gouvernement du Sénégal pour préparer la rentrée scolaire, en rendant les établissements propres, sains et prêts à recevoir les élèves.

Aujourd'hui, le constat est que plusieurs écoles sont à l'image d'une marre, avec les eaux de pluies qui inondent les cours de nombreux établissements. Il s'y ajoute aussi les nombreuses écoles qui menacent ruine dans la région. Une situation qui inquiète sans cesse les parents d'élèves qui émettent des craintes par rapport à la non-effectivité du concept "oubi tey jang tey".

Mais l'autorité administrative de rassurer quant à l'engagement du gouvernement de résoudre définitivement cette question. "L'espoir est là parce que dans le Plan Sénégal Emergent, Phase 2, nous avons un vaste programme de réhabilitation des établissements scolaires et la région de Saint-Louis figure en bonne position. Nous avons aussi un autre programme avec l'UNESCO pour la sauvegarde des bâtiments historiques avec une priorité donnée aux différentes écoles", rassure l'adjoint au Gouverneur, Amadou Diop. La cérémonie a vu aussi la présence du Directeur de la Construction Scolaire, Daouda Ndiaye. Des sketchs de troupes d'élèves ont mis fin à la cérémonie.