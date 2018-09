Algérie: Ligue 1 Mobilis (7e j)/JS Kabylie-CR Belouizdad - Confrontation des extrêmes

Alger — La JS Kabylie encore auréolée de son festival offensif devant le MC Alger (5-0), accueillera vendredi la lanterne rouge, le CR Belouizdad, alors que les deux Mouloudias d'Oran et d'Alger, se donneront rendez-vous pour un match de rachat à l'occasion de la 7e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue de jeudi à samedi, et tronquée du match, O. Médéa-ES Sétif reporté au 7 octobre.

A tout seigneur tout honneur, la JS Kabylie (1ère - 12 pts) fraichement installée au fauteuil de leader depuis son mémorable carton à Bologhine, jouera cette fois-ci devant son fidèle public revenu en force, face au CRB (16e-2 pts), toujours empêtrée dans sa crise interne, avec l'espoir de signer une nouvelle victoire, histoire de consolider sa position de leader et surtout rester invaincue le plus longtemps possible. Les Belouizdadis, plus que jamais menacés par la relégation après leur récente défaite à domicile devant 'O.Médéa, joueront crânement leurs chances, afin de sauver les meubles.

Le NA Hussein-Dey (2e- 11 pts) continue de briller aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Sa dernière victime n'est autre que le MO Bejaia battu chez lui. Ce samedi, les "Sang et Or" vont retrouver sur le banc de touche, leur entraîneur, Bilal Dziri qui a purgé sa suspension. L'adversaire du jour n'est autre que l'USM Bel-Abbes (15e - 3 pts) qui ne fait que collectionner les défaites (5 en 6 matches). Le détenteur de la Coupe d'Algérie-2018, aura du mal à contenir sur le "ground" du stade du 20 août 1955 (Alger), les assauts des Gasmi, Khacef et Allati, euphoriques depuis l'entame de la saison "2018-2019".

Lire aussi: Ligue 1 Mobilis (6e j): le NA Hussein Dey provisoirement seul aux commandes

L'USM Alger (4e - 9 pts) mais avec deux matches en retard, ouvrira cette 7e journée ce jeudi, en recevant l'AS Ain-Mlila avec laquelle elle partage la 4e place mais qui a joué tous ses matches. Ce match entre deux clubs ayant les mêmes couleurs "Rouges et noires", servira surtout de préparation pour les Usmistes avant leur match "retour" des quarts de finale en coupe de la Confédération, prévu dimanche devant les Egyptiens d'El-Masry de Port Said.

Toutefois, les camarades de Meftah, ne perdent pas de vue la compétition nationale, et devraient ainsi aborder le match contre ll'ASAM avec sérieux. Les M'lilis qui gardent leur coach, Adjali, revenu sur sa décision de démission, tenteront l'exploit afin de rester dans le groupe de tête.

Le CS Constantine et le Paradou AC qui occupent conjointement la 4e place avec 9 pts, livreront une rencontre de prestige au stade Hamlaoui de Constantine. Le champion d'Algérie en titre, se méfie grandement de cette équipe paciste qui a renversé, samedi dernier, une situation forte compromise devant le MC Oran. Menés par (0-2) à la mi-temps, les camarades de l'excellent Naidi, ont tout simplement gagné par (3-2).

Au stade Ahmed Zabana d'Oran, le MC Oran (13e- 5 pts) accueille son homologue d'Alger (8e - 8 pts) dans un match de rachat pour les deux équipes habituées dans le passé, à jouer les premiers rôles. Le MCA, déplumé à Alger par les "Canaris", tentera de se refaire une santé devant une équipe oranaise qui n'a plus droit à l'erreur.

Lire aussi: Ligue 1 Mobilis (6e journée): le huis-clos a brisé "le Clasico", MCA-JSK

Le stade du 20 août de Bordj Bou Arrerridj, abritera le match des nouveaux promus, le CABBA (12e - 6 pts) et le MO Bejaia (8e - 8 pts). Les camarades du gardien de but, Faouzi Chaouchi qui sont revenus victorieux de leur lointain déplacement à Béchar, aborderont ce match avec la ferme intention de gagner, devant un adversaire bougiote battu chez lui par le Nasria. Un match, somme toute, équilibré qui pourrait sourire aux "Criquets" au summum de leur forme.

Le DRB Tadjenanet (14e - 4 pts) affronte sur son terrain la JS Saoura (10e-7 pts). Le Difaâ qui poursuit son redressement vient d'accrocher à Sétif, l'Entente locale (1-1) après une belle victoire acquise auparavant face au CABBA (3-1). Toutefois, les représentants du Sud-Ouest algérien se déplaceront à Tadjenanet avec l'espoir de récupérer les points perdus devant El-Bordj.

Le dernier match de cette journée, entre l'O.Médéa et l'ES Sétif, aura lieu le 7 octobre prochain en raison de l'engagement des Sétifiens en quarts de finale (retour) des Champions'League africaine devant le WA Casablanca (Maroc).