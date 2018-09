Angola: Le pays aura deux pistes de tartan à moyen terme

Environ 2,5 millions d'enfants angolais, sur un total de plus de six millions, souffrent de la malnutrition chronique, a… Plus »

Sans fournir plus de détails, il a dit qu'il s'agissait d'un appui qui peut enrichir le processus local de vulgarisation et développement de cette discipline sportive.

Selon le responsable fédératif qui parlait à l'Angop, après une visite du président de la Confédération africaine, le camerounais Hamad Kalkaba Malboum, au stade de Coqueiros, la nation a gagné vote de confiance de la confédération qui, après l'inspection « in loco » s'est dit prêt à soumettre le cas au niveau de l'IAAF pour aider à restructurer la piste de Coqueiros et construire une autre dans le projet Olimpiafrica avec la subvention de l'État.

Luanda — Le pays aura deux pistes de tartan pour la pratique et la massification de l'athlétisme, résultant d'un partenariat et de subvention entre l'Etat et la Confédération africaine d'athlétisme (CAAF), sur une période de moyen terme, a assuré le président de la Fédération angolaise de cette discipline , Bernardo João.

