Angola: L'athlétisme angolais a besoin de plus d'investissements - CAA

Environ 2,5 millions d'enfants angolais, sur un total de plus de six millions, souffrent de la malnutrition chronique, a… Plus »

"L'Angola est très fort en basketball et en handball, car il y avait un gros pari. Cela peut également se produire en athlétisme, ce qui nécessite des investissements peu coûteux et d'énormes avantages pour le développement du sport angolais ", a-t-il expliqué.

"Ce n'est pas ma première visite en Angola. Je suis bien conscient du potentiel et de l'état du sport en Angola, qui peut atteindre des niveaux plus élevés s'il existe un plus grand pari de l'Etat et des autres partenaires. Par conséquent, je peux intercéder auprès d'autres institutions pour obtenir un soutien et mettre en œuvre les programmes de développement », a-t-il déclaré.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.