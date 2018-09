Angola: L'UNITA confiant aux progrès du pays avec la réalisation des élections locales

Huambo — Le secrétaire de l'UNITA dans la province de Huambo, Liberty Chiyaka, s'est dit mercredi dans cette région, confiant aux progrès rapides du pays à la suite des élections locales, dont les premières auront lieu en 2020.

S'exprimant à l'ouverture de la conférence sur la citoyenneté, sous le slogan "Les élections locales dans toutes les municipalités en 2020", le dirigeant du parti a dit que de nombreux pays dans le monde n'ont atteint les progrès qu'après la décentralisation de la gouvernance et la mise en œuvre des élections municipales.

"Si l'Angola fait de même, ne doutons pas que le développement national sera le résultat naturel de la mise en œuvre des différents plans de développement local, conçus et matérialisés par la citoyenneté locale, sous la tutelle de l'Etat", a-t-il déclaré.

Liberty Chiyaka a considéré les élections locales comme partenaires et non adversaires du gouvernement, raison pour laquelle l'intention de son parti souhaite que ces organes soient mis en œuvre simultanément dans toutes les municipalités du pays, conformément au principe de gradualisme fonctionnel et non territorial.

En ce qui concerne les journées de la citoyenneté, qui se terminent samedi, le dirigeant a indiqué qu'il s'agissait d'un événement visant à mobiliser les Angolais pour qu'ils exercent leurs droits civiques et politiques, ainsi que s'acquittent de leurs devoirs.

Avec ces journées, a-t-il dit, l'UNITA entend promouvoir et renforcer l'esprit communautaire et non le sentiment du parti, encourageant les gouvernés à participer davantage à la défense de leurs droits, en ancrant ainsi la politique et la citoyenneté.