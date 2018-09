Sud-Soudan: La mise en œuvre de l'accord de paix reste le véritable défi, selon l'envoyé de l'ONU

Enfin, David Shearer a annoncé qu'il se rendra au siège des Nations Unies à New York cette semaine, avant les réunions de l'Assemblée générale, pour participer activement aux discussions et pour développer la meilleure façon dont la MINUSS peut appuyer la mise en œuvre de l'accord de paix.

Le Représentant spécial a réitéré la détermination de la MINUSS à appuyer de véritables activités de consolidation de la paix et de réconciliation pendant la mise en œuvre de l'accord. « Nous avons une présence généralisée dans tout le pays et continuerons à mener à bien notre travail mandaté pour protéger les civils et instaurer une paix durable », a-t-il précisé.

« Nous devons également voir clairement que toutes les factions en guerre ont la volonté politique de mettre un terme à la violence », a déclaré le chef de la MINUSS, non sans avoir déploré les immenses souffrances humaines qu'elle cause. David Shearer a par ailleurs fustigé les attaques visant directement les forces de maintien de la paix des Nations Unies.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Juba, David Shearer a toutefois regretté l'absence de confiance entre les parties. « Il y a donc beaucoup à faire pour encourager la confiance entre les parties et entre les parties et la population du Soudan du Sud », a-t-il souligné.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.