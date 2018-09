Guinée: Polémiques autour du parti MoDeL d'Aliou Bah - « c'est Alpha Condé qui le finance pour avoir Ratoma et le Fouta, honte »

Après le lancement officiel de son parti politique appelé Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL), des rumeurs commence déjà a circulé sur la création de ce parti dirigé par l'ancien responsable de communication du parti Bloc Libéral (BL), Aliou Bah.

Les réactions des uns aux autres se manifestent à travers la toile via le réseau social Facebook et dans les émissions interactives des certaines radios de la place. Selon la plupart des intervenants, ce parti serait financé par le chef de l'Etat, Alpha Condé pour avoir à travers Aliou Bah dans les prochaines élections la commune de Ratoma et le Fouta. Des fiefs connus de tous appartenant au chef de file de l'opposition guinéenne.

Selon un poste d'un citoyen guinéen, « le parti MoDeL est financé par Alpha Condé, c'est une politique pour avoir plus d'électorats à Ratoma et au Fouta aux élections législatives en 2019 et au cas où le chef de l'Etat se présentera pour un troisième mandat en 2020. Honte », a-t-il signé.

Nombreux sont des citoyens qui ont réagi à travers facebook pensant que cette nouvelle aventure de l'ancien responsable de communication du BL est lié à une politique du chef de l'Etat.

Au cours d'une émission, dans une radio de la place, pas mal d'auditeurs ont appelé pour confirmer cette information.

Lors du lancement de ce parti mardi 18 septembre 2018 à travers une conférence de presse, le président du Mouvement Démocratique Libéral a démenti cela en se défendant que c'est des spéculations tout cela, sa vision c'est plutôt la Guinée et non la commune de Rotoma et le Fouta.

Aliou Bah a démissionné du BL en avril 2018 en dénonçant une orientation politique du président de ce parti Faya Milliomono.