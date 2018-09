Gabon: Crise au cœur du football national

Le Ministre en charge des Sports gabonais, Alain Claude Bilie BY-NZE s'est exprimé ce Lundi à Libreville sur la crise qui secoue le football. Aussi a -t-il évoqué le retard du démarrage du championnat national, sans oublier le limogeage du coach des Panthères Camacho. La Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT) est à la recherche d'un nouvel entraineur.

Le Football gabonais semble avoir perdu ses lettres de noblesse, son âme. Ce qui autrefois illuminait les cœurs et les visages de joie n'éveillent plus qu'une émotion : la déception. Conscient de cette désolation, le ministre reconnait que le football et son organisation méritent un vrai coup de pouce. « Le football gabonais nécessite qu'on prenne des décisions » dit-il. Ceci est d'autant vrai que l'ouverture du championnat, prévue débuter le 06 Octobre prochain, se voit renvoyer ultérieurement. Ce renvoi est une conséquence, sans doute, manifeste de l'inconstance de la FEGAFOOT, qui semble être à court de stratégies.

Le ministre en charge des Sports a évoqué ce qui peut être les raisons de l'échec du Football. On peut noter par exemple le problème des fonds insuffisants alloués à la FEGAFOOT, problèmes de staff technique, encadrement léger de l'équipe nationale ont produits des contreperformances et des échecs relatifs au cours des matchs derniers. La situation en est presque anodine.

La Ligue de Football Professionnelle et la FEGAFOOT ont ainsi été interpellées par le ministre pour s'accorder sur les décisions à prendre. « Le départ du Coach Camacho ne règle pas tous les problèmes du football gabonais encore moins celui de l'équipe nationale » a -t-il déclaré. En effet, aucune organisation ne peut prétendre au succès et à l'évolution si elle n'a pas de fondement solide. A quoi servent les financements, les dépenses si l'on n'enregistre pas de victoire ? A quoi servent-ils si l'on n'arrive pas à gravir les échelons dans les statistiques du football mondial ? Autant de questions que se posent les amoureux du ballon rond.

De nombreuses décisions seront prises telles que promises par le ministre et elles sont très attendues par le public qui en a marre des défaites des Panthères. Les supporters et surtout les amoureux du ballon n'apprécient plus ce qu'ils qualifient « d'humiliation à domicile ». Ils disent non à cette anesthésie tant injectée au football gabonais sans jamais obtenir de soins curatifs efficaces.

Pour certains d'entre les fans du football gabonais, le licenciement de Camacho n'est pas la solution miracle. Il faut revoir tout le système managérial de ce sport roi. Tout ou presque doit être revu, même les performances des acteurs principaux qui ne sont autres que les joueurs.