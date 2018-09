Seychelles: Une nouvelle application pour téléphone mobile permet aux visiteurs de réserver un logement et découvrir les attractions du pays

Les visiteurs prévoyant de se rendre aux Seychelles pourront désormais trouver les meilleurs itinéraires, en apprendre davantage sur la destination et disposer d'un guide de voyage de poche avec le lancement d'une nouvelle application mobile 3 en 1.

Surnommée «Seychelles Ahoy!», L'application permet aux utilisateurs de rechercher les îles des Seychelles et ce qu'elles ont à offrir. Grâce à l'application, les visiteurs de l'archipel de 115 îles de l'océan Indien occidental pourront parcourir une liste de vols, de logements et de moyens de transport. L'application permet également aux utilisateurs de faire des réservations à certains endroits.

Tanya Goodman, l'un des développeurs de l'application, a déclaré que le nom de l'application était associé à Hollywood. "Grâce à des films à succès comme" Pirates des Caraïbes ", nous avons estimé que l'utilisation de" Ahoy ", signifiant" Bonjour ", résonnerait partout dans le monde."

«Nous voulions célébrer l'histoire colorée des Seychelles, avec ses pirates et l'esprit des pionniers lorsque nous avons eu à choisir un nom pour l'application. La diversité culturelle des îles et l'attrait des marchés du monde entier exigeaient un nom qui n'était propre à aucune langue en particulier », a déclaré Mme. Goodman.

«Seychelles Ahoy!» A été lancé début septembre.

«Pour les petites entreprises touristiques des Seychelles, payant des commissions élevées sur les plates-formes de réservation, cette application crée désormais un lien direct entre le voyageur et les propriétaires avec le courrier électronique, le site Web et des plateformes de médias sociaux propre aux entreprises», lit-on dans un communiqué de presse du développeur de l'application.

Selon le communiqué de presse, cela coupe «l'intermédiaire coûteux et réinvestit davantage dans les poches des petites entreprises seychelloises».

Équipée de fonctionnalités basées sur la localisation, l'application montre toujours aux voyageurs les attractions, les restaurants ou les cafés, les arrêts de bus ainsi que les guichets automatiques les plus proches. La distance du point de vente ainsi que l'itinéraire mappé est également affichée.

Au début de cette année, les développeurs de l'application ont rencontré des représentants du Conseil du tourisme des Seychelles, basé en Afrique du Sud, pour discuter du développement de «Seychelles Ahoy!».

Le directeur général du conseil d'administration, Sherin Francis, a déclaré que ces applications sont les bienvenues car elles offrent plus de visibilité en ligne à la nation insulaire.

«L'idée du projet est bonne car plus nous sommes présents en ligne, plus les Seychelles auront de visibilité. Avec une telle application donnant aux gens une idée d'activités disponible aux Seychelles, cela les encouragera à plus découvrir le pays et de ce fait ne pas rester dans leur hôtel, qui finalement s'avérera plus bénéfique », a déclaré Mme. Francis.

À l'heure actuelle, l'équipe de marketing du conseil vérifie le contenu de l'application afin de s'assurer que toutes les informations sont factuelles.

Le chef de direction a ajouté que le «contenu est similaire à ce qui était déjà fourni dans l'application« Seychelles Travel Guide », mais s'il a ses propres données démographiques et clients, c'est encore mieux pour les Seychelles».

L'application est actuellement disponible en anglais et en français, avec une future mise à niveau prévue pour supporter les versions allemandes et italiennes.

Gratuit pour télécharger sur iOS - un système d'exploitation mobile créé et développé par Apple et sur les appareils Android, «Seychelles Ahoy!» Convient à la fois aux voyageurs de luxe et à ceux à petit budget. Il n'y a aucun achat in-app requis de l'utilisateur.