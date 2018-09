Afrique: La Zambie et le Cameroun en demi-finale du Championnat de la COSAFA

La Zambie a signé sa troisième victoire d'affilée contre le Mozambique mais son attaque a été moins percutante que celle du Cameroun, s'imposant 3-0, buts signés Rachel Nachula, Mary Mwakapila et Barbara Banda. La Zambie termine avec un total de neuf points, meilleure performance des quatre demi-finalistes et elle n'a concédé aucun but.

Le Cameroun a écrasé le Lesotho 6-0 lors de son dernier match de poule. Madeleine Ngono Mani a réalisé un doublé, Eliane Bodolo, Edith Ngo Mbeleck, Claudy Ychadeu et Catherine Mbengono ont chacune inscrit son but. Le Cameroun était vraiment trop fort. Il avait fait mieux la première journée, toutefois, en obligeant les Mozambicaines à aller chercher huit fois le ballon au fond de leurs filets.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.