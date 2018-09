Madagascar: Mobilisation de riverains contre la société d'extraction QMM

« Depuis que l'entreprise est installée, explique-t-il, nous avons remarqué la récurrence de certaines maladies et certaines pathologies qu'il n'y avait pas auparavant, comme des malformations congénitales chez les nouveaux nés, des maux de ventre récurrents, l'augmentation des cas de paludisme ». A cause des flaques d'eau stagnante qu'exige l'extraction, explique encore M. Bonaventure, les moustiques se multiplient.

En plus de l'ilménite, le groupe QMM extrait aussi de la monazite en grande quantité. La monazite est un minerai très rare, de la famille des phosphates, mais surtout l'un des plus radioactifs au monde. Ce qui soulève les inquiétudes des riverains, en particulier de monsieur Bonaventure, qui a pris la parole pour alerter les autorités.

A Madagascar, le bras de fer continue entre les riverains et la société d'extraction QMM. Depuis 2005, cette entreprise, détenue à 80% par le groupe Rio Tinto et à 20% par l'Etat malgache, exploite ce minerai dans l'extrême sud de la Grande Ile. Ce mercredi, les riverains ont fait part de leurs inquiétudes, tant environnementales que sanitaires, concernant les activités de cette entreprise et demandent à l'Etat d'intervenir.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

