Afrique: ART contemporain - Ouverture de la Beirut ART Fair

« Cent ans d'histoire de la photographie libanaise, avec des visuels, des photos, que nous avons récupérées chez des collectionneurs, dans des petits souks, dans des endroits improbables à Beyrouth, dans des vieilles maisons où des personnes avaient des cartons et dans lesquels on a découvert plus de 800 plaques de verre que nous avons développées. Nous avons retrouvé des merveilles qui traitent de l'histoire du Liban. Mais, bien entendu, il y en a aussi les artistes photographes contemporains... »

La neuvième édition de Beirut Art Fair s'est ouverte mercredi 19 septembre dans la capitale libanaise. Une cinquantaine de galeries participent cette année à la foire d'art contemporain libanaise à Beyrouth. La plupart sont du Liban, mais il y en a aussi de la région : Syrie, Égypte, Jordanie. Les galeries européennes sont également très présentes et pour la première fois la foire accueille des galeries africaines du Cameroun et du Sénégal.

