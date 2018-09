Ile Maurice: Agaléga - Arnaud Poulay veut voir sa lettre de «déportation» arriver à La Haye

Seewanand Norungee, plus connu comme Soobee, est le General Manager de l'OIDC depuis l'arrivée du gouvernement Lepep. Secrétaire de la régionale du Mouvement socialiste militant (MSM) au n°5 (Triolet- Pamplemousses), Soobee Norungee a été propulsé à ce poste en novembre 2015. Cet ancien enseignant du collège International de Triolet, diplômé en beaux-arts du Mauritius Institute of Education, est également membre du Pravind Fans' Club. En juillet 2015, soit quatre mois avant sa nomination, Soobee Norungee a, en sa capacité de secrétaire de la régionale du MSM au n°5, participé à une conférence de presse à Port-Louis pour soutenir le leader orange dans l'affaire MedPoint. Par ailleurs, il est enregistré comme l'agent de Soodesh Callichurn au n°5 pour les élections générales de 2014. Pour sa part, Ashwant Kareemun, fonctionnaire de profession, est affecté depuis deux ans comme Resident Manager, à Agalega. Il est basé à l'île du Nord.

Il espère que la ministre Jeewa-Daureeawoo sera ac- compagnée d'Anwar Husnoo, le ministre de la Santé et député du n°3, dont fait partie Agalega, lors de sa visite annoncée là-bas. Car les Agaléens continueront à lutter pour un «vrai» hôpital équipé. Sur l'île du Nord et sur l'île du Sud. «Tout est parti de là. Nous n'apprécierons pas qu'ils ne fassent que venir. L'heure d'agir est arrivée.»

Il n'est pas normal «qu'Agalega soit toujours gérée par l'OIDC et qu'on ne nous reconnaisse pas comme un peuple, voire, des humains». «Nous ne sommes même pas propriétaires de notre maison. On ne nous prend que pour travailler ici. Les autorités envoient quatre bateaux par an, mais après, nous le peuple agaléen, nous ne bénéficions de rien alors que nous pouvons nous tenir sur nos jambes et gérer nousmêmes notre île.»

Il ira, dit-il, jusqu'au bout de cette bataille. D'ailleurs, avec un homme de loi, dont il ne souhaite pas révéler le nom pour le moment et des amis d'Agalega, dont Alain Langlois, il se penche sur une plainte qu'il portera en justice pour violation de droits humains. «Ma famille, ma mère qui vit à Maurice et moi sommes traumatisés par ça. Nous réclamerons des dommages moraux. »

