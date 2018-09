Ile Maurice: Maldonne dans des recrutements à Rodrigues - «Le PM doit prendre ses responsabilités»

Les irrégularités relevées dans le recrutement de 265 «General Workers» ne laissent pas insensible Nicolas Von-Mally. Face à la presse, ce mercredi 19 septembre, le leader du Mouvement rodriguais (MR) et Minority Leader de l'Assemblée régionale a lancé un appel au Premier ministre, Pravind Jugnauth pour qu'il prenne ses responsabilités. «Le Chef commissaire et l'Island Chief Executive, Davis Hee Hong Wye, doivent 'step down' tout de suite afin de préserver l'intégrité de leur fonction.»

Ce scandale, dit Nicolas Von-Mally, mis au jour dans un rapport du chef du département de l'Internal Control Unit, n'est que le dernier d'une longue série. «Rodrigues va de scandale en scandale avec ce gouvernement OPR qui est au pouvoir.»

«Au lieu de faire son mea culpa et reconnaître son erreur vu qu'il représente la PSC, l'Island Chief Executive vinn dir bizin gété kouman sa dokiman sékré-la finn rann piblik!»

De rappeler, entre autres, la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue, qui «implique directement» le chef commissaire Serge Clair. «Déjà, après le rapport Lam Sham Leen sur la drogue, il (NdlR, Serge Clair) aurait dû démissionner et demander une Judicial Review», lâche le leader du MR.

Au dire de Nicolas Von-Mally, «c'est révoltant qu'encore une fois, ce nouveau rapport vienne mettre en cause son gouvernement et il ne démissionne toujours pas». Dénonçant l'absence de méritocratie, il fait valoir que cette situation «démontre que Serge Clair n'a aucun respect pour la démocratie».

Nicolas Von-Mally fait valoir qu'aux questions des membres de son parti, à l'Assemblée régionale, concernant les irrégularités dans ces recrutements, le chef commissaire avait répondu qu'une enquête interne serait ouverte. Cette réponse, martèle-t-il, laissait déjà présager qu'il y a eu un manque de transparence.

Et comment expliquer que c'est à travers la presse que la population a appris ces maldonnes ? Surtout que le rapport a été soumis il y a plus de trois semaines. «Ek lerla, au lieu de faire son mea culpa et reconnaître son erreur vu qu'il représente la PSC, l'Island Chief Executive vinn dir bizin gété kouman sa dokiman sékré-la finn rann piblik!»

Or, insiste Nicolas Von-Mally, Davis Hee Hong Wye, en tant que chef de la fonction publique à Rodrigues, est redevable envers le chef du Cabinet à Maurice. «C'est lui qui doit répondre quand il y a maldonne lors d'un exercice de recrutement car c'est lui qui donne son aval.»

Et le leader du MR de lancer une mise en garde. «Nous n'allons pas tolérer que des fonctionnaires soient pris pour cibles dans cette affaire car ils ne sont pas responsables. L'Island Chief Executive doit répondre de ses actes.»

Nicolas Von-Mally souhaite qu'une enquête approfondie soit menée. Et que l'équipe du Central Criminal Investigation Department qui se rend bientôt à Rodrigues, puisse «épingler les gros poissons». Il est catégorique : le Premier ministre doit rappeler à l'ordre le chef commissaire et l'Island Chief Executive. «Si latet pei laem pouri, ki kalité lahont zot pé fer nou pei? Zot inn fané, démisioné!»

Et au cas où les autorités concernées n'agiraient pas, «lépep bizin désann dan lari pou fer sa gouvernman-la alé».