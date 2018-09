Mali: Salif Keïta, la voix des albinos

"Un autre blanc, ça veut dire que je suis albinos, je suis blanc de peau, africain de sang et de pensée", a expliqué Salif Keïta. "J'ai un autre regard de blanc sur l'Afrique, qui n'est pas le regard des vrais blancs. Donc, je suis votre blanc, j'œuvre pour votre cause."

À chaque élection, a rappelé le chanteur, "il y a au moins deux, trois, quatre voire une dizaine d'albinos qui disparaissent. Donc vraiment, plus jamais ça. S'il vous plaît, plus jamais ça."

La star mondiale de la musique lance une campagne de sensibilisation pour le changement de comportement envers les albinos et annonce la sortie de son nouvel album et la fin de sa carrière internationale.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

