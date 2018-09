Ile Maurice: Vol avec violence - Course-poursuite à Flacq entre un récidiviste et la police

Il est activement recherché. Un récidiviste a réussi à semer la police, ce mercredi 19 septembre, suivant une course-poursuite à Flacq. Son complice, un dénommé Fabrice Fortuno, qui est également connu des services de police, a en revanche, pu être arrêté.

Plus tôt ce matin, à hauteur de Welkin Hospital, le récidiviste, armé d'un couteau, avait menacé une femme avant de lui voler sa voiture. Après que les limiers Lagaillarde, Ramdass, Madhow et Marie de la Criminal Investigation Division (CID) de Flacq ont été mis en présence d'informations à l'effet que le véhicule emporté se trouvait à Argy, Flacq, ils ont cherché du renfort auprès de la CID de Moka, menée par l'inspecteur Cowlessur, le sergent Ramchurun et les limiers Thomas, Moonsamy, Govindasamy, Choonee.

Les policiers ont tenté d'intercepter la voiture. Mais le conducteur ne s'est pas arrêté. Il a foncé dans un sens interdit, heurtant le panneau No Entry. Ne s'avouant pas vaincue, la police a continué à les pourchasser. La voiture des suspects a dérapé et fini sa course dans un champ de canne.

Les malfrats ont tenté de prendre la fuite. Fabrice Fortuno, un habitant de Camp-de-Masque âgé d'une vingtaine d'années, a pu être maîtriser. Des armes tranchantes et de la drogue ont été saisies dans le véhicule.