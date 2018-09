Togo: Un référendum, mais sur quel sujet?

Au Togo, Nicodème Ayao Habia, président du parti Les Démocrates et ancien député,… Plus »

L'opposition, elle, est loin d'être convaincue. « Nous ne sommes pas étonnés », explique la coordinatrice de la coalition de l'opposition, le régime tente le tout pour le tout. Elle rappelle que de nombreux points font toujours débat : d'abord la libération des détenus arrêtés lors des manifestations, mais aussi la réforme de la Constitution ; l'opposition souhaite que le président ne puisse plus être candidat en 2020, et enfin, autre point de crispation, la composition de la Céni elle-même.

Au Togo, la commission électorale a annoncé une date pour un référendum, mais sans donner aucun détail sur la question qui sera posée aux électeurs. La Céni est donc en train de s'organiser dans la perspective d'un référendum le 16 décembre, à propos de la réforme de la Constitution. Une réforme qui fait débat depuis plus d'un an et sur laquelle l'opposition et le pouvoir ne sont toujours pas tombés d'accord pour le moment.

