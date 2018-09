Mali: La grève des magistrats se poursuit

Plusieurs ministres, même les plus volontaires comme Mamadou Ismaël Konaté, s'y sont cassé les dents et le nouveau Garde des Sceaux hérite d'un véritable bourbier.

Entre le gouvernement et les magistrats, le divorce est consommé. Au coeur des tensions, la mise en application d'une convention signée en 2014, sur la sécurisation des juges et leur nouvelle grille de salaire. Trois ans plus tard, tout est au point mort.

Ils réclament la sécurisation du personnel judiciaire sur tout le territoire et la revalorisation de leur salaire. Le ministre a promis de faire des efforts pour accéder à leurs requêtes et a demandé en échange la suspension du mouvement de grève. Mais cela n'a pas suffi.

