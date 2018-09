Congo-Brazzaville: Partenariat - Le mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza conclut un accord avec la société Makeli

La collaboration établie en fin de semaine dernière fait suite à la publication et la remise officielle à la directrice générale du mémorial, Bélinda Ayessa, du Tome 1 de la bande dessinée intitulée "Pierre Savorgnan de Brazza au pays de Makoko, roi des Batéké " par son auteur, le Pr Jean-Marie Mutamba Makombo.

La cérémonie de la signature de l'accord cadre avec la commémoration des 113 ans de la mort de l'explorateur franco-italien. Elle s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso.

En effet, les excellentes relations bilatérales qui existent entre les deux Congo font que chaque événement d'envergure nationale qui démarre sur l'une des rives du fleuve commun affecte positivement l'autre rive. L'érection du magnifique édifice inauguré le 3 octobre 2006 par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en mémoire de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, a inspiré un membre de la communauté scientifique de la République démocratique du Congo (RDC), en la personne du Pr Jean-Marie Mutamba Makombo, grâce à la bande dessinée (BD), de replonger les Congolais des deux rives dans leur histoire commune avant le tracé des frontières.

Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC, son directeur de cabinet, l'abbé Pr Pierre Mukuna Mutanda, a exprimé la volonté de ce ministère à soutenir cette initiative afin de permettre aux générations futures de conserver le fil de leur histoire. Plus qu'une simple BD, "Pierre Savorgnan de Brazza au pays de Makoko Roi des Batéké" conduit dans une période importante de l'histoire qui paraissait lointaine. Il a rendu hommage à l'auteur pour le temps de recherches fouillées qui a donné forme aux faits qui ont marqué le parcours avant la période coloniale.

En effet, il y a exactement trois mois que Elikya Sabwe, directeur général de Makeli Sarl, traversait le majestueux fleuve Congo comme un explorateur, non pas à la recherche de terre mais plutôt d'un partenariat fructueux dans le but de contribuer à la vulgarisation de l'histoire des deux Congo. Chaleureusement accueilli ce jour-là par la directrice générale du mémorial, il trouvait enfin la place de l'ouvrage didactique "Pierre Savorgnan de Brazza au pays de des Batéké » du professeur émérite Jean-Marie Mutamba Makombo.

Parlant de l'enjeu de ce partenariat, la directrice générale du mémorial a précisé qu'il est motivé par la production d'une œuvre d'information sur le passé commun et d'un outil de formation pour le présent autour de l'action de Pierre Savorgnan de Brazza. C'est la trame de cette action qui a inspiré une écriture actualisée, accessible à tous, sous la forme d'une BD. « Ce que je désignerais, après d'autres, "l'épopée Brazza", trouve ainsi une visualité didactique évidente. Cette œuvre, commise grâce à l'expertise avisée du Pr Jean Marie Mutamba Makombo, historien émérite, propose par l'image et le récit cette part de notre histoire que nul ne peut ignorer », a déclaré Bélinda Ayessa.

Pourquoi une BD ?

Le Pr Jean-Marie Mutamba Makombo, auteur de cet ouvrage, pense que l'intérêt d'une BD historique est d'instruire en distrayant avec des images. Consacrée comme le neuvième art, la BD est un moyen de communication qui permet d'aborder et de vulgariser, surtout auprès des jeunes, tout sujet, que ce soit une histoire vraie, une aventure fictive ou une aventure humoristique. La BD vient au secours de l'historien, parce qu'elle distrait et soutient la curiosité en visualisant les faits. Le dessinateur fait vivre les personnages auxquels l'historien donne la parole. On décrit et restitue le paysage, les vêtements, les moyens de communication, de transport, l'architecture, etc. Le tout est de proscrire les anachronismes, a-t-il expliqué.

Quant à la sollicitation du protocole d'accord avec le mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza, le Pr Jean-Marie Mutamba Makombo pense que ce mausolée perpétue la mémoire de l'explorateur français. Avec la bibliothèque et le centre de documentation qui sont en construction, on n'en trouvera pas de meilleure vitrine dans le monde sur ce personnage historique, a-t-il indiqué.

Dans son mot de circonstance, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a rappelé que l'histoire moderne du Congo est liée à celle de la venue sur ce territoire de Pierre Savorgnan de Brazza. A cet effet, le 10 septembre 1880 marque la signature entre ce dernier et Makoko Ilo 1er d'un traité plaçant le royaume sous l'autorité de la France. Depuis lors, l'histoire du Congo se confond avec la vie de ces deux personnages.

« Ma mission d'éducateur est de faire que cette histoire soit permanemment enseignée à nos enfants afin d'entretenir la mémoire collective. Les différentes épopées de Pierre Savorgnan de Brazza en territoire congolais sont enseignées dans toutes les classes de 5è et de 4è. Ces apprenants pourront désormais, sous une forme ludique, découvrir cette histoire, leur histoire, sous une forme imagée et qui devrait leur faciliter la compréhension de celle-ci... . Vous trouverez ainsi, le sens de notre engagement d'éducateur à vos côtés et auprès de toute la communauté scientifique du fait de cette contribution que vous apportez quant à la formation de nos élèves », a assuré Anatole Collinet Makosso.

Il a, en outre, ajouté que la BD n'est pas tout à fait étrangère au système éducatif congolais. Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a mis un accent particulier sur la formation d'une élite qualifiée et responsable dans le pays en publiant, en 2010 ,une série de BD intitulée "Gondwana", une façon pour lui aussi de participer à la formation des jeunes enfants.