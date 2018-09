Congo-Brazzaville: Gouvernance forestière - La société civile mobilisée contre le trafic illicite du bois

Des représentants du secteur privé et leaders des organisations non gouvernementales qui se sont réunis, le 19 septembre à Brazzaville, souhaitent proposer de nouveaux instruments pour mieux organiser le commerce légal du bois.

Le trafic illégal des ressources forestières a un impact dévastateur sur l'environnement, provoquant le phénomène de la déforestation et de réchauffement climatique. De même, il durcit les conditions de vie de la population dépendant directement des ressources de la forêt. D'où le lancement, le 19 septembre, de deux projets sous forme d'atelier destinés à améliorer la gouvernance du secteur.

Les projets FAO/ATIBT portent, en effet, l'un sur « La participation structurée du secteur privé congolais dans l'élaboration des textes réglementaires et des documents techniques de l'APV/Flegt » et l'autre sur « L'intégration de la filière des bois tropicaux d'Afrique centrale et de l'ouest dans les mécanismes Flegt et Redd+ ».

Initié par le gouvernement congolais en partenariat avec l'Union européenne (UE), la FAO et l'Association technique internationale de bois tropicaux (ATIBT), l'atelier vise à outiller les participants que sont le secteur privé, les syndicats et les leaders des organisations non gouvernementales sur les mécanismes Fleg (règlementation et gouvernance forestière) et la certification du bois. Il vise également à stimuler la participation des acteurs locaux et faciliter l'identification de leurs besoins en formation.

C'est depuis 2013 que le Congo est engagé dans la mise en œuvre de l'Accord de partenariat volontaire (APV) avec l'UE. Des actions menées dans le cadre de ce partenariat sont jugées insuffisantes pour améliorer le commerce du bois. Outre la faible représentation du secteur privé, les partenaires déplorent l'absence d'une structure formelle permettant aux différents acteurs d'échanger sur leurs intérêts respectifs.

Un challenge que le gouvernement congolais promet de relever avec le soutien technique et financier de ses partenaires dont la FAO, l'UE et l'ATIBT. « Ces deux projets correspondent à la vision du gouvernement. Ils favorisent surtout la participation de la filière bois au processus de mise en œuvre de l'APV-Fleg », a assuré Marcel Moukissi, conseiller aux forêts au ministère de l'Economie forestière.