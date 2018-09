Congo-Brazzaville: Fièvre jaune - La campagne de vaccination commence le 25 septembre

L'opération se déroulera dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou affectés par l'épidémie depuis le mois d'août dernier.

Le médecin chef du Programme élargi de vaccination, le Dr Armand Mourou Moyoka, a réceptionné plus d'un million de doses de vaccins antiamarils, le 19 septembre à Brazzaville, avant de les acheminer à Pointe-Noire et dans le Kouilou, départements dans lesquels l'épidémie de la fièvre jaune a été officiellement déclarée par le gouvernement, le 23 août dernier.

La campagne de vaccination débutera le mardi prochain. L'âge de la population concernée varie entre neuf mois et plus. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de six mois ne sont pas concernés. Le gouvernement a acquis ces vaccins avec l'appui des partenaires comme l'Alliance mondiale du vaccin, l'Unicef et l'Organisation mondiale de la santé.

En rappel, l'arrivée de ces vaccins intervient quelques jours après la descente de la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, à Pointe-Noire et dans le Kouilou, pour sensibiliser la population en lui prodiguant des conseils pratiques afin d'éviter la fièvre jaune dont le moustique Aèdes est l'agent vecteur. Dans le district de Tchiamba-Nzassi, la ministre a fait un don de moustiquaires imprégnées, des médicaments et équipements technico-médicaux aux centres de santé intégrés de la contrée.