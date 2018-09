Congo-Brazzaville: Insertion socio-professionnelle des filles mères - L'association Energie-Patriotique reçoit un don du ministère de la promotion de la femme

La dotation a été remise le 18 septembre par la ministre Inès Bertille Nefer Ingani, au cours d'une cérémonie dans la salle de conférence de l'école paramédicale Jean-Joseph-Loukabou de Pointe-Noire.

Le don offert est composé de quinze kits constitués chacun d'un casque à vapeur, un casque ordinaire, un fauteuil, un lave-tête et des tondeuses. Il permettra de former des jeunes filles mères, déscolarisées et désœuvrées qui ont été sélectionnées pour bénéficier d'une formation gratuite en coiffure d'une durée de six mois à plus. Celle-ci sera assurée par le centre de formation de l'association Energie-Patriotique et leur permettra d'intégrer la vie active en vue de leur autonomie.

Outre la coiffure, d'autres thématiques seront développées au cours de la formation pour renforcer leurs connaissances. Elles porteront notamment sur la santé sexuelle et productive, la lutte contre les violences fondées sur le genre, le renforcement du rôle et de la place des femmes dans l'économie et l'emploi.

Le don remis par Ines Bertille Nefer Ingani a été reçu par Aurore Eve Ibara, présidente de l'association Energie-patriotique, une organisation qui promeut la citoyenneté et la réinsertion socio professionnelle des femmes. Pour garantir son bon usage afin qu'il serve aux générations futures et la qualité de la formation (suivi et inspections pour un bon résultat), un protocole d'accord a été signé, au cours de la cérémonie, entre le ministère de la Promotion de la femme représenté par Félicité Méno Diop Tchiloumbou, directrice départementale de la Promotion de la femme, et l'association Energie-Patriotique par sa présidente qui a pris l'engagement de « mettre à disposition une formation adéquate pour une meilleure insertion socio-professionnelle des apprenantes».

Cette action entre dans le cadre d'une série de dotations entamée lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars dernier, à Pointe-Noire, par ce ministère qui «a fait de la formation, gage d'une meilleure insertion sociale de la femme son cheval de bataille».

A l'occasion, des groupements et associations de Pointe-Noire et du Kouilou (femmes de l'Armée du Salut, groupements Mioko muntoto, association Maman Véro, Patou coiffure et autres) ont reçu des kits de coiffure, du matériel aratoire et des engrains. Ces dotations destinées à renforcer les capacités des femmes en agriculture, élevage et dans l'artisanat se sont poursuivies à Brazzaville ainsi que dans les départements de la Cuvette et des Plateaux. Des localités d'autres départements comme l'Ile Mbamou, la Léfini, Bokouélé, Mossaka et Mpouya bénéficieront également de ces dons.

Aussi Ines Bertille Nefer Ingani a-t-elle appelé les autres associations œuvrant pour l'insertion socio professionnelle des jeunes filles mères à s'inscrire en vue de bénéficier également d'un appui du ministère de la Promotion de la femme.

Par ailleurs, la ministre a précisé que ne pourront bénéficier d'un don que les organisations réunissant les conditions exigées car une enquête sera menée dans ce sens comme cela a été le cas pour l'association Energie-Patriotique. Les associations intéressées peuvent donc se rapprocher des directions départementales de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement pour plus d'informations.

Notons que la cérémonie de remise de don à l'association Energie-Patriotique s'est déroulée en présence d'Alexandre Honoré Paka, préfet du département, de Jean François Kando, maire de la ville, ainsi que de Madeleine Paka Zoulouka, directrice départementale de l'Intégration de la femme au développement de Pointe-Noire.