Congo-Brazzaville: Audience - Dramani Mahama rencontre le président Denis Sassou N'Guesso

Mais à la Conférence de Kinshasa signalée plus haut, Dramani Mahama a mis à profit les échanges qu'il a eus dans la capitale de la République démocratique du Congo pour exposer sur les avantages d'investir dans son pays. « J'étais là pour parler du cas du Ghana, expliquer comment apporter de la valeur ajoutée à nos produits et comment valoriser le code du secteur du gaz », a-t-il conclu.

Denis Sassou N'Guesso et son hôte ont évoqué plusieurs sujets parmi lesquels les négociations entre le Congo et le Fonds monétaire international. Sur ce point précis, l'ancien président du Ghana a estimé que son pays a une expérience en la matière pour avoir conclu des accords avec cette institution financière internationale par le passé. Une expérience qui pourrait profiter au Congo, a-t-il ajouté.

